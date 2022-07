Ziyech Milan, contatti intensificati tra le due parti: cosa manca per la chiusura (Di lunedì 4 luglio 2022) Ziyech Milan, c’è fiducia in casa rossonera per l’arrivo dell’esterno marocchino: ecco cosa manca per la chiusura Milan e Chelsea continuano a lavorare per il trasferimento di Hakim Ziyech in maglia rossonera. L’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto ed obbligo condizionato sarebbe stata raggiunta, ma manca ancora qualcosa per chiudere. Secondo Sportmediaset, l’arrivo di un nuovo esterno in casa londinese (Sterling o Raphinha nel mirino) e la partecipazione al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ex Ajax sono le condizioni per arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022), c’è fiducia in casa rossonera per l’arrivo dell’esterno marocchino: eccoper lae Chelsea continuano a lavorare per il trasferimento di Hakimin maglia rossonera. L’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto ed obbligo condizionato sarebbe stata raggiunta, maancora qualper chiudere. Secondo Sportmediaset, l’arrivo di un nuovo esterno in casa londinese (Sterling o Raphinha nel mirino) e la partecipazione al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ex Ajax sono le condizioni per arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Milan al lavoro per il primo colpo dell'estate: i rossoneri accelerano su Ziyech ?? ?? - cmdotcom : #Milan, aumentano i contatti per #Ziyech: c’è fiducia. E intanto #Messias… - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - Josse34775797 : Comunque Ziyech sta venendo al Milan per una cifra intorno ai 20/25 milioni. Qua su Twitter lo esaltavano come un f… - CalcioNews24 : Contatti più intensi per portare #Ziyech al #Milan ?? -