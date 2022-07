UFFICIALE – Manchester City, dal Leeds arriva Kalvin Phillips (Di lunedì 4 luglio 2022) Nello stesso giorno in cui riporta la cessione di Gabriel Jesus all’Arsenal, il Manchester City annuncia la firma di Kalvin Phillips per gli Sky Blues fino al 2028. Il centrocampista inglese indosserà la maglia numero 4 e arriva dal Leeds per una cifra pari a 42 milioni di euro più bonus. Un buon rinforzo per i Citizens che va a rimpolpare una mediana già molto forte vista la presenza di giocatori come Rodri, Gündogan e De Bruyne. È il secondo acquisto del City in questa sessione di mercato dopo Erling Braut Haaland. Kalvin Phillips dal Leeds al Manchester City: breve panoramica del centrocampista Kalvin Mark Phillips, nato a Leeds il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 4 luglio 2022) Nello stesso giorno in cui riporta la cessione di Gabriel Jesus all’Arsenal, ilannuncia la firma diper gli Sky Blues fino al 2028. Il centrocampista inglese indosserà la maglia numero 4 edalper una cifra pari a 42 milioni di euro più bonus. Un buon rinforzo per i Citizens che va a rimpolpare una mediana già molto forte vista la presenza di giocatori come Rodri, Gündogan e De Bruyne. È il secondo acquisto delin questa sessione di mercato dopo Erling Braut Haaland.dalal: breve panoramica del centrocampistaMark, nato ail ...

