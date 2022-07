TV digitale: arrivano le novità che tutti aspettavano | Si parte con luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Il refarming del digitale terrestre ha creato tante attese e promesse. Eccone alcune che si stanno avverando, ed erano davvero attesissime. L’ ultima settimana di giugno è stata quella decisiva per gli appassionati italiani di televisione. Da mesi ormai si discuteva delle difficoltà e delle promesse del nuovo assetto digitale. In pochi ultimi e affannosi giorni la rete ha raggiunto il suo assetto definitivo mentre anche le ultime regioni ritardatarie, ovvero Lazio e Campania si schieravano ai blocchi di partenza di quella che sarà un’autentica rivoluzione. Grandi novità in arrivo sul digitale terrestre Web SOurceÈ importante ricordare che, benché tutto nella rete, ovvero frequenze, sistemazione dei MUX, numerazione, disposizione delle antenne emittenti sia ormai pronto per il decollo del nuovo ... Leggi su newstv (Di lunedì 4 luglio 2022) Il refarming delterrestre ha creato tante attese e promesse. Eccone alcune che si stanno avverando, ed erano davvero attesissime. L’ ultima settimana di giugno è stata quella decisiva per gli appassionati italiani di televisione. Da mesi ormai si discuteva delle difficoltà e delle promesse del nuovo assetto. In pochi ultimi e affannosi giorni la rete ha raggiunto il suo assetto definitivo mentre anche le ultime regioni ritardatarie, ovvero Lazio e Campania si schieravano ai blocchi dinza di quella che sarà un’autentica rivoluzione. Grandiin arrivo sulterrestre Web SOurceÈ importante ricordare che, benché tutto nella rete, ovvero frequenze, sistemazione dei MUX, numerazione, disposizione delle antenne emittenti sia ormai pronto per il decollo del nuovo ...

