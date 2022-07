Traffico Roma del 04-07-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le usciteFiumicino e Pisana rallentamenti anche in esterna ma per lavori tra Pontina e Ardeatina restiamo in zona per segnalare i lavori iniziati oggi sulla via Ardeatina fino al 5 agosto resterà chiusa poco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio per interventi alla rete idrica nessuna variazione Per quanto riguarda il trasporto pubblico intanto la polizia locale segnala due incidenti avvenuti rispettivamente in via Santino all’incrocio con Viale Marco Fulvio Nobiliore è in via Collatina all’altezza di via di Salone incide anche sulla diramazionesud con code di ...