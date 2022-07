Squalo attacca e uccide due donne che nuotavano nel Mar Rosso: una delle vittime era una turista in vacanza in Egitto (Di lunedì 4 luglio 2022) Due donne sono morte dopo esser state aggredite da uno Squalo mentre nuotavano nel Mar Rosso: si tratta di due attacchi distinti avvenuti nel corso della scorsa settimana lungo le coste dell’Egitto. A dare la notizia è il Ministero dell’Ambiente egiziano, che in una nota pubblicata su Facebook ha fatto sapere che “due donne sono state attaccate da uno Squalo mentre nuotavano e sono morte” nella zona di Sahl Hasheesh, a sud di Hurghada. L’agenzia di stampa austriaca Apa ha riferito che una delle vittime è una 68enne della regione del Tirolo che si trovava lì in vacanza, mentre l’identità della seconda vittima non è ancora stata resa nota. Il Mar Rosso è una popolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Duesono morte dopo esser state aggredite da unomentrenel Mar: si tratta di due attacchi distinti avvenuti nel corso della scorsa settimana lungo le coste dell’. A dare la notizia è il Ministero dell’Ambiente egiziano, che in una nota pubblicata su Facebook ha fatto sapere che “duesono statete da unomentree sono morte” nella zona di Sahl Hasheesh, a sud di Hurghada. L’agenzia di stampa austriaca Apa ha riferito che unaè una 68enne della regione del Tirolo che si trovava lì in, mentre l’identità della seconda vittima non è ancora stata resa nota. Il Marè una popolare ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Squalo attacca due turiste in Egitto - Video - Notizioso #attaccosqualoEgitto #Hurghada #MaroRosso… - francobus100 : Squalo attacca nel Mar Rosso, morte due turiste: una stroncata da infarto - juornoit : #Juorno #squalo attacca e uccide due donne in Egitto, nel mar Rosso - paolochiariello : #Juorno #squalo attacca e uccide due donne in Egitto, nel mar Rosso - PiazzaClaudio : @piaccaeli Pensa che se lo vede uno squalo ?? non l’attacca nemmeno perché penserà “se mangio un cogli@ne del genere… -