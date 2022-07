“Scoperto grazie a Chiara”. Fedez e il tumore, se n’è accorto dopo una lite con la moglie: il racconto (Di lunedì 4 luglio 2022) Fedez e la grave malattia. Il rapper ha trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita. Dalla diagnosi del tumroe al pancreas all’intervento in ospedale. dopo alcuni mesi da quel momento di forte apprensione per familiari e fan del cantante, Fedez si è lasciato andare a una confidenza che tira in ballo anche la moglie Chiara. Fedez, la scoperta di avere un tumore. Il retroscena tira in ballo Chiara Ferragni. La rivelazione arriva dopo alcuni mesi dall’intervento per asportare il tumore. Il rapper ha raccontato come ha Scoperto di essere andato incontro alla grave malattia e pare che di mezzo ci sia Chiara Ferragni e il retroscena di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)e la grave malattia. Il rapper ha trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita. Dalla diagnosi del tumroe al pancreas all’intervento in ospedale.alcuni mesi da quel momento di forte apprensione per familiari e fan del cantante,si è lasciato andare a una confidenza che tira in ballo anche la, la scoperta di avere un. Il retroscena tira in balloFerragni. La rivelazione arrivaalcuni mesi dall’intervento per asportare il. Il rapper ha raccontato come hadi essere andato incontro alla grave malattia e pare che di mezzo ci siaFerragni e il retroscena di una ...

Pubblicità

antocoppola60 : Ho scoperto la canzone 7 E 40 di Lucio Battisti grazie a Shazam. - frances26110272 : RT @Tagota14: ?????? Sapessi tu quanto m'è garbato costui che fa emergere poesia dalle sue foto La prerogativa di averlo scoperto è tutta tua… - GraziellaArmaro : Buongiorno così. #laprimaallaradio Ho scoperto la canzone Io Ti Cerchero' di Ivan Graziani grazie a Shazam. - HotmaMomi : Ho scoperto il brano Can I Get It di Adele grazie a @Shazam. - susahermi : RT @Tagota14: ?????? Sapessi tu quanto m'è garbato costui che fa emergere poesia dalle sue foto La prerogativa di averlo scoperto è tutta tua… -