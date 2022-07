Scippa una donna ma perde il cellulare. Arrestato 38enne tarantino (Di lunedì 4 luglio 2022) I Falchi della Squadra Mobile hanno Arrestato un 38enne tarantino presunto responsabile della rapina perpetrata ai danni di una donna di origine ucraina. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata davanti il portone di casa da un giovane che, poco prima, l’aveva fermata per chiedere un’informazione sulla strada di rientro dal mercato rionale di Piazza Fadini, ma di non averci prestato attenzione, anche perché una volta entrata nel palazzo aveva chiuso dietro di sé il portone. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, sembra che, in prossimità della porta di casa, quello stesso uomo – di cui forniva precisa descrizione – le si è avvicinato alle spalle e, pur di fronte alle sue urla, le ha preso saldamente la gola con il braccio come se volesse soffocarla e con l’altra le ha tappato la ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 4 luglio 2022) I Falchi della Squadra Mobile hannounpresunto responsabile della rapina perpetrata ai danni di unadi origine ucraina. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata avvicinata davanti il portone di casa da un giovane che, poco prima, l’aveva fermata per chiedere un’informazione sulla strada di rientro dal mercato rionale di Piazza Fadini, ma di non averci prestato attenzione, anche perché una volta entrata nel palazzo aveva chiuso dietro di sé il portone. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, sembra che, in prossimità della porta di casa, quello stesso uomo – di cui forniva precisa descrizione – le si è avvicinato alle spalle e, pur di fronte alle sue urla, le ha preso saldamente la gola con il braccio come se volesse soffocarla e con l’altra le ha tappato la ...

