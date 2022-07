Rita Dalla Chiesa? Trattativa in corso | Mediaset | voci su un colpo da record

(Di lunedì 4 luglio 2022) La pausa estiva dei programmi televisivi è appena iniziata, certo. Ma già si guarda, eccome, al futuro prossimo.e il Grande Fratello Vip ovviamente non fanno eccezione. E le indiscrezioni sulla prossima stagione del reality - che tornerà sempre su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini - viaggiano su Dagospia, nella rubrica a tutto gossip firmata da Giuseppe Candela. E un'indiscrezione è piuttosto clamorosa. Già, perché si parla di niente meno che, personaggio amatissimo dal pubblico e che Signorini, con grande e lungo sforzo, potrebbe riuscire ad inserire nel cast del realiy, al debutto sulla rete ammiraglia del Biscione già lunedì 12 settembre. Sarebbe proprio quello dellail nome a sorpresa, il jolly da scoprire. "È in ...

Pubblicità

JessVip4 : Quindi Rita Dalla Chiesa prenderà il ruolo della Grande Soprano? #gfvip - tempoweb : #BallandoConLeStelle, Milly #Carlucci si gioca la carta a sorpresa: il nome clamoroso nel cast… - rita_mereu : “L’unica cosa di cui il mondo non avrà mai abbastanza è l’esagerazione”. - Salvador Dalì Dalla genialità stravagant… - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7?/ 'Nel cast anche Charlie Gnocchi': l'indiscrezione - Giusi2023 : #gfvip ho visto il cast del gfvip e a parte Rita Dalla chiesa è un grande no -

Chiesa concorrente al Grande Fratello Vip 7 Chi saranno i vipponi che popoleranno la Casa del Grande Fratello Vip 7 Fioccano indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del ...L'incontro si terrà domani martedì 5 luglio, alle 21,15, nel giardino del Bastione di Santa Chiara messo a disposizioneFondazione SantaPrende forma il cast di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai1 su cui si avvicendano voci e indiscrezioni. Tra i nomi che Milly Carlucci ...Novità in arrivo per il GF Vip: Alfonso Signorini avrebbe scelto altri tre concorrenti con un grande nome che resta in ...