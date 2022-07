' Report' | questa sera alle 21 20 su Rai3 | le migliori inchieste del programma di Sigfrido Ranucci

(Di lunedì 4 luglio 2022) '', va in ondalunedì 4 luglio21.20 su Rai 3. Dconseguenze delle monoculture alla necessità di trovare fonti energetiche alternative, passando per il problema della pesca ...

Pubblicità

KusceManuel : @stebaraz @IEA @AvvocatoAtomico È triste vedere tutta questa gente che gli va dietro invece di cercare di capire se… - GranataElena : RT @forwardRPM: “Superare le distanze, o comunque ridurle, è parte integrante della cura”. È questa la conclusione – ma anche l’incipit – d… - SSeba_95 : @Dep35022022 @stebaraz @IEA Questa è una vostra supposizione che però è basata sul nulla cosmico. Non c’è scritto d… - AresBraccia : questa è scandalosa! da REPORT a UDITE: Covidiota-Ucretino, si fa la doccia A SECCO PER RISPARMIARE ACQUA! (e si sente a 8m) - CorriereUmbria : Report, le inchieste di questa sera: le anticipazioni #report #inchieste -

', va in ondasera lunedì 4 luglio alle 21.20 su Rai 3. Dalle conseguenze delle monoculture alla necessità di trovare fonti energetiche alternative, passando per il problema della pesca ......9%, Ma rispetto amedia, il calo e' ancora piu' accentuato nelle grandi citta' ( - 49,3% nei capoluoghi di citta' metropolitana) e nel Mezzogiorno ( - 53,4%). Il dato si legge nel...Stando a un report di Mark Gurman, Apple Watch Series 8 sarà in grado di misurare anche la temperatura corporea: ecco i dettagli.. Apple Watch Series 8 sarà in grado di misurare anche la temperatura ...Gli effetti dello pandemia e dell’instabilità geopolitica sulle imprese italiane continua a farsi sentire e le previsioni per la fine del 2022, purtroppo, non sono rassicuranti. Secondo l’ultimo repor ...