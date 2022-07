Renato Zero ne parla per la prima volta: "Da bambino mi è successa una cosa bruttissima" (Di lunedì 4 luglio 2022) Uno dei maggiori artisti nostrani è di sicuro il re dei sorcini, Renato Zero. In una sua recente intervista ha raccontato uno spiacevolissimo episodio capitatogli da bambino. Vediamo di cosa si tratta La musica italiana è sempre stata una delle più amate a livello europeo e non solo. Il pantheon dei nostri artisti è infatti composto da nomi eccezionali e tra questi spicca quello di Renato Zero. Il cantante romano è riuscito nel tempo a scolpire le sue canzoni nella memoria di milioni e milioni di fans e nessuno può dimenticare i suoi intramontabili brani. Renato ha dunque un grandissimo seguito e tutti conoscono la sua fulgida carriera musicale. In pochi, però, sanno che da bambino è stato vittima di un osceno atto di pedofilia. In una sua intervista ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022) Uno dei maggiori artisti nostrani è di sicuro il re dei sorcini,. In una sua recente intervista ha raccontato uno spiacevolissimo episodio capitatogli da. Vediamo disi tratta La musica italiana è sempre stata una delle più amate a livello europeo e non solo. Il pantheon dei nostri artisti è infatti composto da nomi eccezionali e tra questi spicca quello di. Il cantante romano è riuscito nel tempo a scolpire le sue canzoni nella memoria di milioni e milioni di fans e nessuno può dimenticare i suoi intramontabili brani.ha dunque un grandissimo seguito e tutti conoscono la sua fulgida carriera musicale. In pochi, però, sanno che daè stato vittima di un osceno atto di pedofilia. In una sua intervista ...

