Qualitel Rai 2021 | Mina Settembre e il Meglio di Stasera Tutto E’ Possibile tra i più apprezzati CartaBianca più gradito di Che Tempo che Fa e de Le Parole

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Stefano De Martino I dati auditel da soli non bastano, perchè talvolta si può guardare un programma anche senza apprezzarlo. Per valutare il reale gradimento dell’offerta tv la Direzione Marketing Rai – in collaborazione con il consorzio composto dagli Istituti MG Research, Noto Sondaggi, EMG Different e GPF Inspiring Research – ha effettuato 337.472 interviste (tramite meter, app, e web) su 23.809 individui, rappresentativi dell’intera popolazione residente in Italia. La Rilevazionerelativa all’offerta Rai per l’annosegna un indice di gradimento del 7,9, in lieve ma costante crescita; la rete più apprezzata di tutte è Rai3 con un punteggio di 8, seguono Rai 1 con il 7,9, Rai 2 con il 7,8 e un buon 7,9 lo porta a casa Rai 4 (la cui misurazione è, però, parziale). Le interviste tengono conto anche di repliche e ...