Noah Esbensen, chi è il killer della sparatoria nel centro commerciale di Copenaghen (Di lunedì 4 luglio 2022) Noah Esbensen: chi è il giovane killer danese di 22 anni che ha organizzato la sparatoria nel centro commerciale Field’s di Copenaghen, uccidendo tre persone e ferendone molte altre. sparatoria al Field’ in Danimarca: dinamica e arresto del presunto responsabile Alle 17:37 ora locale di domenica 3 luglio, Noah Esbensen, 22 anni, ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Copenaghen, il Field’s. Il killer, armato di un grosso fucile, ha colpito numerose persone presenti all’interno del centro commerciale più grande della Scandinavia, uccidendone tre. L’assalto al Field’s si è consumato mentre la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022): chi è il giovanedanese di 22 anni che ha organizzato lanelField’s di, uccidendo tre persone e ferendone molte altre.al Field’ in Danimarca: dinamica e arresto del presunto responsabile Alle 17:37 ora locale di domenica 3 luglio,, 22 anni, ha aperto il fuoco in undi, il Field’s. Il, armato di un grosso fucile, ha colpito numerose persone presenti all’interno delpiù grandeScandinavia, uccidendone tre. L’assalto al Field’s si è consumato mentre la ...

