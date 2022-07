Napoli, Coca-Cola è il nuovo global partner: siglata una partnership (Di lunedì 4 luglio 2022) Prestigiosa partnership siglata dal Napoli, che ha raggiunto un accordo con Coca-Cola come nuovo global partner. L’azienda è attiva da molto tempo in Italia e in partiColare nel Sud, tanto da vantare uno stabilimento a Marcianise (CE), polo produttivo di Coca-Cola HBC. Tale collaborazione prevede attività di visibilità, produzione di contenuti social e merchandising dedicato. “Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership con un brand amato in tutto il mondo. Coca-Cola è un brand prestigioso e l’augurio è di creare un percorso che riesca ad intrattenere sempre più tifosi” ha spiegato Tommaso Bianchini, chief international development ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Prestigiosashipdal, che ha raggiunto un accordo concome. L’azienda è attiva da molto tempo in Italia e in partire nel Sud, tanto da vantare uno stabilimento a Marcianise (CE), polo produttivo diHBC. Tale collaborazione prevede attività di visibilità, produzione di contenuti social e merchandising dedicato. “Siamo molto orgogliosi di annunciare questaship con un brand amato in tutto il mondo.è un brand prestigioso e l’augurio è di creare un percorso che riesca ad intrattenere sempre più tifosi” ha spiegato Tommaso Bianchini, chief international development ...

