Montagna | commemora l’amico con una prova di equilibrio sulla corda in Trentino | 36enne finisce contro una parete rocciosa e muore

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un uomo di 36 anni residente a Bologna ha perso la vitacrestaDenti della Sega ad Ala, sui monti Lessini, a circa 1.400 metri di altitudine. Secondo una prima ricostruzione, Mustafa Kia aveva raggiunto le montagne delAlto Adige per praticare slackline ereMatteo Pancaldi, che nel 2018 perse la vita proprio praticando la stessa disciplina. Fotografo e videomaker, originario dell’Afghanistan, era arrivato a Bologna come profugo di guerra nel 2011, dopo essere riuscito a fuggire al regime dei Talebani, secondo quanto racconta il Resto del Carlino. In Italia aveva maturato la passione per lo slackline, uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto assicurato ad una “highline” (ovvero un’apposita fettuccia tesa tra due sostegni) per poi oscillare come un ...