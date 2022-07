Marmolada | cosa si sa delle sei vittime accertate

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) : solo di una è stata resa nota per ora l’identità. Si cercano ancora i dispersi Sono ancora in corso le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una parte del ghiacciaio della. Il numero dei dispersi non ancora è certo, le ultime notizie parla di 17 persone, ma cambia di ora in ora. Le operazioni di ricerca sono particolarmente difficili per viaalte temperature che rendono la superficie su cui operare particolarmente instabile.sei, fino ad ora non si sa molto. Due, un uomo e una donna, ancora non sono state identificate.altre quattro si sa che sono tre italiani, un cecoslovacco. Leggi anche: CROLLO SULLA, 6 I MORTI E ALMENO 15 I DISPERSI. RIPRESE LE RICERCHE Dueitaliane sono del vicentino. ...