Le repliche di Mina Settembre verso il gran finale ma con un cambio di programmazione

Pubblicità

Curenna : @unadiquelle Le repliche di Mina Settembre (lo so, sono pessima ??) - Sandra81Dee : @_portamivia_ Mina Settembre se non l'hai già vista stanno facendo le repliche di domenica e a settembre c'è la sec… -

Ed anche in queste settimane, durante le quali sono andate in onda le, ha saputo ...in onda i nuovi episodi Pronti a scoprirlo anche voi Quando andranno in onda i nuovi episodi di...Quello in cui fanno 40 gradi, tutti pensano all'estate, le televisioni si riempiono di, ma ... da una parte, l'invenzione di racconti e di protagonisti immaginari - comeSettembre , ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 3 luglio 2022 Su Rai 1 è andata in onda la replica di Mina Settembre. Su Rai 2 911. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete ...Mina Settembre, trama della sesta puntata. Potrebbe interessarti: MasterChef Italia 9: le Anticipazioni della sesta puntata in onda stasera su Sky Uno e NowTV. Episodio 8 – La Vita è un Morso La quint ...