Kate Middleton: quella volta che le fu negato l’ingresso a Wimbledon (Di lunedì 4 luglio 2022) Kate Middleton è una grande appassionata di tennis. Nonostante i suoi titoli – un giorno sarà la Regina del Regno Unito – una volta le fu negato l’accesso al torneo di Wimbledon. Nell’articolo vi raccontiamo com’è andata (foto: Getty) Chi l’avrebbe mai detto. Non solo a Lewis Hamilton ma anche a Kate Middleton, una volta, venne negato l’ingresso al torneo di Wimbledon. Successe nel 2013. Vi raccontiamo com’è andata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate Middleton e la passione per il tennis La Duchessa di Cambridge è un’habitué di Wimbledon. Da grande appassionata di tennis qual è – non solo ama vederlo ma ... Leggi su amica (Di lunedì 4 luglio 2022)è una grande appassionata di tennis. Nonostante i suoi titoli – un giorno sarà la Regina del Regno Unito – unale ful’accesso al torneo di. Nell’articolo vi raccontiamo com’è andata (foto: Getty) Chi l’avrebbe mai detto. Non solo a Lewis Hamilton ma anche a, una, venneal torneo di. Successe nel 2013. Vi raccontiamo com’è andata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUe la passione per il tennis La Duchessa di Cambridge è un’habitué di. Da grande appassionata di tennis qual è – non solo ama vederlo ma ...

Pubblicità

suhokminist : @justasehun allora non ti permettere la più simpatica sono io della famiglia invece per bella ti do ragione she so… - vogue_italia : Il segreto royal per sembrare più alte? Le décolleté nude ?? - quellagentile : Paris vuol sembrare Kate Middleton ad Ascott #twittamibeautiful - leoroma90 : @angelomangiante @paolobertolucci @FiorinoLuca Io lo sogno campione ed esultante in maniera scomposta davanti a Kate Middleton - vogue_italia : Kate Middleton è bellissima con il vestito a pois e il cappello di paglia in coordinato ?? -