Iva Zanicchi diretta con la giuria di Ballando con le stelle "Non si permettessero di attaccarmi"

Iva Zanicchi conferma la presenza alla prossima edizione di Ballando con le stelle e lancia un avvertimento alla giuria del programma. Pochi giorni fa era stato annunciata la presenza di Iva Zanicchi alla prossima edizione di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci. A dare qualche anticipazione era stata proprio la stessa cantante che poi aveva fatto qualche passo indietro e poi alla fine la conferma. Iva sarà quindi una delle protagoniste indiscusse della prossima edizione di Ballando con le stelle e sarà giudicata dalla giuria composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guglielmo Mariotto, Caroline Smith e molto probabilmente Selvaggia Lucarelli.

