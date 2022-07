Crollo sulla Marmolada | salgono a 7 i morti | 10 feriti Soccorso alpino | 19 i dispersi | poche speranze di trovarli vivi Draghi diretto a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Il Papa: “Prego per le vittime, si rispetti la natura”

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - gazzettaparma : 11 italiani e otto stranieri. Identificate 4 vittime. il Papa prega - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Strage sulla Marmolada: il momento del crollo #marmolada -

Sono riprese all'alba le ricerche dei dispersi neldel ghiacciaio sommitale di Punta Rocca, in cima alla Marmolada, avvenuto domenica, ma durante tutta la notte i fari dei vigili del fuoco hanno illuminato la parete della Marmolada, da cui si è ...Approfondisci: Chi sono i morti e i dispersi delMarmaloda "Le probabilità di trovare in vita i dispersi triturati da una valanga dopo così tante ore sono davvero molto basse, per non ...Emanate ordinanze di divieto d'accesso e percorrenza dell`area interessata dalla valanga tra Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà accertata ...Sette morti e ventidue dispersi accertati. Sono questi i numeri aggiornati della strage sulla Marmolada, dove ieri è crollato un enorme ...