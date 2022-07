Crollo sulla Marmolada | 6 morti | 10 feriti Il Soccorso alpino | i dispersi sono 20 Tra le vittime un bambino di 9 anni

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - mattinodipadova : La tragedia sulla Marmolada, il selfie prima del crollo, poi l’angoscia: «Filippo non si trova più» - Radiopescara : Chi sono i 20 dispersi nel crollo sulla Marmolada -

Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito aldi un seraccoMarmolada in Trentino. Una di esse è originaria della provincia di Vicenza - da qui proveniva una comitiva di 4 persone, le altre 3 mancanti all'appello - l'altra della ...È rimastoMarmolada, in questa terribile domenica d'estate, con il caldo che ci asfissia e la cronaca che ci spaventa, neldi un seracco, dentro a un ghiacciaio che sta scomparendo come ...(ANSA) - CANAZEI, 04 LUG - Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sulla Marmolada in Trentino. Una di ...Sei vittime, otto feriti di cui due gravi, molti i dispersi. Una tragedia che forse, ascoltando la natura, si poteva evitare. Basti pensare alla temperatura fuori norma ieri in vetta, null’altro che u ...