Crolla un seracco sulla Marmolada | 6 morti e 8 feriti travolti dai detriti Quindici dispersi

Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - zaiapresidente : ??? CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ??? Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo… - SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto il Soc… - GRIG_ONLUS : Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Morti e feriti, compresa la nostra Terra. -

Lo ha detto all'AGI Reinhold Messner, in merito al crollo di unavvenuto sulla Marmolada. Il crollo è avvenuto nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via normale che ...... la temperatura più alta di questa stagione, 10.3 gradi centigradi, è stata registrata alle ore 14, subito dopo il distacco del. Ricerche sospese 'Da un immediato sopralluogo - spiega il ...Il ricercatore della Società meteorologica italiana: "Il caldo incide anche sulla roccia, e penetra in profondità: oltre alle valanghe ci ...