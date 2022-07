(Di lunedì 4 luglio 2022)con la maglia del club simbolo del suo eterno rivale, Leo Messi. Sembra fantacalcio, per il quotidiano spagnolo As è un’ipotesi concreta: “Cr7 sul tavolo del”. Il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, ha incontrato il presidente blaugrana Joan Laporta e hanno discusso anche del possibile trasferimento di. Secondo As, è una pista che era stata valutata già la scorsa estate, ma saltò per le difficili condizioni economiche del Barca. Che ora è alla ricerca di una prima punta: l’arrivo di Robert Lewandowski si sta complicando e Jorge Mendes avrebbe provato a proporre Cr7. #ÚLTIMAHORA ???? ¡, sobre la mesa del Barcelona! ???? https://t.co/vbOlCYiLWH pic.twitter.com/KMw51PZgTv — Diario AS (@diarioas) July 4, 2022 La certezza è che...

DiMarzio : .@ManUtd | @Cristiano non sarà presente alla ripresa degli allenamenti per motivi familiari - marcoconterio : ?????? La notizia clamorosa dalla Spagna: nell'incontro tra Jorge Mendes e Joan Laporta, presidente del #FCBarcelona,… - goal : Cristiano Ronaldo's legacy ?? - Swiety000 : RT @fattoquotidiano: Cristiano Ronaldo, notizia choc dalla Spagna: “Sta trattando con il Barcellona” - fattoquotidiano : Cristiano Ronaldo, notizia choc dalla Spagna: “Sta trattando con il Barcellona” -

Commenta per primo Chelsea, Bayern, PSG, Barcellona. Ma anche Napoli e Roma, tutte accostate a, ormai in rotta con il Manchester United. A queste big si aggiunge, almeno scherzosamente, il Salisburgo : 'Sai cosa fare', recita il tweet degli austriaci. Che offrono: 'Trofei, ...Commenta per primoè pronto a tutto pur di andarsene dal Manchester United . Lo scrive l' Independent , per cui il portoghese sarebbe disposto anche a tagliarsi considerevolmente lo stipendio pur di ...(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Cristiano Ronaldo è sempre più lontano del Manchester United. Il portoghese, che ha più volte fatto intendere di non voler rimanere a Old ...Il nuovo corso del Chelsea punta in alto: Ronaldo e Neymar sul taccuino per fornire una squadra stellare a Thomas Tuchel ...