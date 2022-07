Charles Leclerc, secondo grave errore di Ferrari: nervi tesi al box (Di lunedì 4 luglio 2022) Aria tesissima nel box Ferrari, nonostante l’affermazione di Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna. La gioia dello spagnolo fa da contraltare, infatti, alla furia di Charles Leclerc che si è visto sfuggire la vittoria per colpe non sue. Dopo il pasticcio di Montecarlo, con il box che richiamò in contemporanea le due vetture al cambio gomme togliendo il primato al monegasco padrone di casa, la decisione di non operare la sostituzione dei pneumatici usurati in regime di Safety Car a Silverstone si è rivelata sbagliata. Il pilota spingeva per fermarsi, il muretto gli ha negato questa possibilità. Risultato? Le ruote hanno perso grip e performance ed il Ferrarista non è riuscito a difendersi dagli attacchi dei primi tre. Un quarto posto dal sapore acre: Leclerc ha perso una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Ariassima nel box, nonostante l’affermazione di Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna. La gioia dello spagnolo fa da contraltare, infatti, alla furia diche si è visto sfuggire la vittoria per colpe non sue. Dopo il pasticcio di Montecarlo, con il box che richiamò in contemporanea le due vetture al cambio gomme togliendo il primato al monegasco padrone di casa, la decisione di non operare la sostituzione dei pneumatici usurati in regime di Safety Car a Silverstone si è rivelata sbagliata. Il pilota spingeva per fermarsi, il muretto gli ha negato questa possibilità. Risultato? Le ruote hanno perso grip e performance ed ilsta non è riuscito a difendersi dagli attacchi dei primi tre. Un quarto posto dal sapore acre:ha perso una ...

