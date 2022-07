Buon lunedì da… Diletta Leotta | il sorriso contagioso conquista i fan

Pubblicità

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno. Oggi è l'obiettivo di Manuel Trevisan che rende omaggio a Venezia Grazie a l… - veneziaunica : ???? Buon lunedì da #VeneziaUnica! ? Un saluto da 'Orfeo e Euridice', il gruppo scultoreo di Antonio Canova custodit… - alemetal7423 : RT @VittoVilla02: buon lunedi ragazzi ?????? - Alterpopmusic : Buon Lunedì! 'Generazione Skip' @recmediapromo @artistfirst_it - adelestancati : RT @dario39355099: @adelestancati @minimumfax @CordovaniElisa @DonatellaNicit4 @nicocorradini74 @nicolettadec @scimonelli @salutiawilli @Zi… -

Il Quotidiano Della Calabria

4 luglio andranno in onda su Raidue due nuove puntate della serie tv. Stadi alle ... tanto da che hanno accettato di venire con lui in terapia, la cosa lo mette abbastanza diumore tanto da ...... come da PGTU, per la tutela dei nostri ragazzi che frequentano le scuole cittadine" (2h13min19sec) Francesco Sassone (Fratelli d'Italia): "Cantieri in città: il Comune ascolti le proposte di... Frasi e Immagini Buongiorno e Buon Lunedì: le più belle del 4 Luglio 2022