Altro fallimento del Metaverso | chiude Novi | il servizio di criptovalute social

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – Ilperde colpi. Dal primo settembre di quest’annorà i battenti, ilper trasferire denaro tramite criptovaluta di Facebook-Meta. Lo ha confermato lo stesso colosso della Silicon Valley con un messaggio ai suoi utenti. IldiL’esperimentosembra già finito. Partito come progetto pilota nell’ottobre dello scorso anno con l’ambizione di imporsi come azienda di riferimento nel mondo delle, a meno di un anno di vitasi è ormai sgonfiato. Un processo di smantellamento che sarà, però, graduale. Le prime limitazioni verranno introdotte dal 21 luglio, quando gli utenti non potranno più aggiungere denaro. Mentre la chiusura definitiva avverrà dal primo ...

