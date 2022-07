Addio a Peter Brook e al suo realismo dell' anima | nuda come la scena

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ci sono artisti la cui grandezza è tale che ogni parola appare insufficiente per chiarirne i confini, perché i confini non ci sono. Per scrivere diè meglio mettere prima in fila alcune...

IoleNatoli : RT @MaxBernardini: Addio a #PeterBrook. Col suo 'Mahabharata', un poema epico di nove ore sulla mitologia indù (1985), cambiò volto e direz… - PadovaCultura : RT @RaiCultura: Addio a Peter Brook, una delle più grandi figure della scena teatrale internazionale. Aveva 97 anni. - belushivive : RT @GiorgioTerruzzi: Addio a Peter Brook, il cui genio ci ha illuminati per decenni.Giorni alle Bouffes du Nord, lui che dirigeva Michel Pi… - minimoterrestre : RT @suqgenova: Un articolo di #MassimoMarino che racconta l’essenza del lavoro di #PeterBrook, la sua vita per il #teatro. Da leggere ??????@… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: In #sicilia invasi pieni ma Infratrutture precarie. Oltre un milione di positivi al #covid, ma sarebbero almeno 3. Oggi… -

Ci sono artisti la cui grandezza è tale che ogni parola appare insufficiente per chiarirne i confini, perché i confini non ci sono. Per scrivere diBrook è meglio mettere prima in fila alcune delle sue tantissime frasi. Ne cito due. Una è lunga: "Non ho mai creduto in un'unica verità, né in quella mia né in quella degli altri; sono convinto ...Il regista e sceneggiatore è morto ieri a Parigi all'età di 97 anni La scomparsa diBrook è uno di quei rari casi in cui non si rischia di cadere nella retorica utilizzando sostantivi come "maestro", "leggenda" o aggettivi come "indimenticabile". Il regista e sceneggiatore ...Una vita sul palcoscenico, con alcuni spettacoli mitici: dal «Marat-Sade» degli anni 60 al monumentale (nove ore) «Mahabharata». Fino alla «Tempesta» dello scorso anno ...Veniva spesso in vacanza a Sauris con la moglie e i figli. «Un’amicizia profonda che ha illuminato il nostro cammino» ...