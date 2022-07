Volley Nations League 2022 femminile: Cina ok al quarto set, la Corea del Sud chiude a zero punti (Di domenica 3 luglio 2022) La Cina chiude con una vittoria la fase delle pool itineranti di Nations League 2022 di Volley femminile e aggancia l’Italia che deve ancora disputare la sua ultima partita. Era già centrato il pass per le Finals per le cinesi, che però chiudono in modo positivo il cammino nei gironi. Non si può certo dire lo stesso per la Corea del Sud, che resta a quota zero punti e di fatto ha perso tutte e dodici le partite disputate, davvero una brutta rassegna per le sudCoreane che il prossimo anno puntano a far meglio. Punteggio finale di 3-1 (25-13, 19-25, 25-19, 26-24) al termine di una partita comunque equilibrata al di là del primo set senza storia. La Cina, avanti per l’appunto 1-0, si ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Lacon una vittoria la fase delle pool itineranti didie aggancia l’Italia che deve ancora disputare la sua ultima partita. Era già centrato il pass per le Finals per le cinesi, che però chiudono in modo positivo il cammino nei gironi. Non si può certo dire lo stesso per ladel Sud, che resta a quotae di fatto ha perso tutte e dodici le partite disputate, davvero una brutta rassegna per le sudne che il prossimo anno puntano a far meglio. Punteggio finale di 3-1 (25-13, 19-25, 25-19, 26-24) al termine di una partita comunque equilibrata al di là del primo set senza storia. La, avanti per l’appunto 1-0, si ...

