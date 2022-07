Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 13:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIA DEL MARE CHE RESTA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO. LE CODE IN DIREZIONE Roma VANNO DAL NODO CON LA A12 Roma TARQUINIA E IL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA Passiamo al TRASPORTO PUBBLICO AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8. SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ 18 MESI E SI SVOLGERÀ NELLE ORE SERALI: DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE ORE 21 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA DEL MARE CHE RESTA CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO. LE CODE IN DIREZIONEVANNO DAL NODO CON LA A12TARQUINIA E IL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA Passiamo al TRASPORTO PUBBLICO AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8. SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ 18 MESI E SI SVOLGERÀ NELLE ORE SERALI: DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE ORE 21 ...

