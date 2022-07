Sampdoria, ultim’ora da Sky: notizia straordinaria per Quagliarella! (Di domenica 3 luglio 2022) Fabio Quagliarella ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro: rimarrà alla Sampdoria per un’altra stagione. Come riportato da Sky, il capitano dei blucerchiati ha trovato un accordo totale con la dirigenza per prolungare ulteriormente il loro matrimonio. La primissima esperienza di Quagliarella alla Sampdoria risale addirittura alla stagione 2006-2007 dove in 35 presenze mise a segno 13 gol. Decisamente più rilevante la seconda carriera in blucerchiato dell’attaccante, tornato a Genova nel mercato invernale del 2016. Quagliarella Sampdoria Rinnovo Da allora, 6 anni vissuti da assoluto protagonista, conditi da ben 105 reti, di cui 26 valevoli per il titolo di capocannoniere di Serie A nella stagione 2018/19, ma, soprattutto, l’amore incondizionato della tifoseria dalla sua parte. Nonostante i recenti acciacchi fisici, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Fabio Quagliarella ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro: rimarrà allaper un’altra stagione. Come riportato da Sky, il capitano dei blucerchiati ha trovato un accordo totale con la dirigenza per prolungare ulteriormente il loro matrimonio. La primissima esperienza di Quagliarella allarisale addirittura alla stagione 2006-2007 dove in 35 presenze mise a segno 13 gol. Decisamente più rilevante la seconda carriera in blucerchiato dell’attaccante, tornato a Genova nel mercato invernale del 2016. QuagliarellaRinnovo Da allora, 6 anni vissuti da assoluto protagonista, conditi da ben 105 reti, di cui 26 valevoli per il titolo di capocannoniere di Serie A nella stagione 2018/19, ma, soprattutto, l’amore incondizionato della tifoseria dalla sua parte. Nonostante i recenti acciacchi fisici, ...

Pubblicità

kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Nella giornata di domani arriverà l’annuncio del rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria fino al 202… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Nella giornata di domani arriverà l’annuncio del rinnovo di Fabio #Quagliarella con la #Sampdoria fin… - Biancax1604 : RT @ilMonzaSiamoNoi: ULTIM'ORA, altro colpo in arrivo al #Monza: trovato l'accordo con la #Sampdoria per #Candreva. ?????? Per il giocatore p… - ColucciLc : RT @ParmaLiveTweet: Sportitalia - La Sampdoria insiste per Grassi: Torino più arretrato - ParmaLiveTweet : Sportitalia - La Sampdoria insiste per Grassi: Torino più arretrato -

Ultim'ora, un big della Sampdoria salterà la partita contro l'Inter Ultim'ora, Colley della Sampdoria salta la partita contro l'Inter. La squadra blucerchiata, prossima avversaria dell'Inter, ha già acquisito la salvezza grazie proprio alla vittoria della squadra ... Bologna Inter, contropiede pericoloso ma Barrow spreca tutto con un tiraccio Diretta 1 1 Ore 18:17 - Handanovic in dubbio Piccolo allarme dell'ultim'ora ... oltre che dalla vittoria sulla Sampdoria. Si doveva giocare il 6 ... , Colley dellasalta la partita contro l'Inter. La squadra blucerchiata, prossima avversaria dell'Inter, ha già acquisito la salvezza grazie proprio alla vittoria della squadra ...Ore 18:17 - Handanovic in dubbio Piccolo allarme dell'... oltre che dalla vittoria sulla. Si doveva giocare il 6 ...