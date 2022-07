La Juve vuole riconquistare il trono (Di domenica 3 luglio 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 07/03/2022 alle 17:25 est Dopo due anni senza arrivare in Serie A, la ‘Vecchia Signora’ si rafforza Di Maria e Pogba saranno i primi ad arrivare, ma sono attesi ancora più acquisti Non costano soldi, ma sì, ci sono aspettative per i suoi acquisti. La Juventus non vuole tornare in bianco per il secondo anno consecutivo, ed è per questo che c’è un mercato cruciale per rivitalizzare un template che non basta per i titoli. La rivoluzione della ‘Vecchia Signora’ sembra iniziare con l’arrivo di due giocatori più che affermati, Paul Pogba e Angelo Di Maria. Entrambi atterreranno a Torino a costo zerodopo che entrambi hanno terminato i rispettivi contratti. La prossima settimana potrebbero superare la visita medica ed essere ufficializzato dal club. Il centrocampista francese ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 07/03/2022 alle 17:25 est Dopo due anni senza arrivare in Serie A, la ‘Vecchia Signora’ si rafforza Di Maria e Pogba saranno i primi ad arrivare, ma sono attesi ancora più acquisti Non costano soldi, ma sì, ci sono aspettative per i suoi acquisti. Lantus nontornare in bianco per il secondo anno consecutivo, ed è per questo che c’è un mercato cruciale per rivitalizzare un template che non basta per i titoli. La rivoluzione della ‘Vecchia Signora’ sembra iniziare con l’arrivo di due giocatori più che affermati, Paul Pogba e Angelo Di Maria. Entrambi atterreranno a Torino a costo zerodopo che entrambi hanno terminato i rispettivi contratti. La prossima settimana potrebbero superare la visita medica ed essere ufficializzato dal club. Il centrocampista francese ...

