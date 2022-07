Il Napoli è pronto a lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023: la data (Di domenica 3 luglio 2022) La pre-season per la stagione 2022/2023 del Napoli è ormai alle porte. Infatti, l’8 luglio prenderà il via il ritiro di Dimaro Folgarida degli azzurri: i ragazzi di mister Luciano Spalletti resteranno in Trentino-Alto Adige fino al 19 luglio. Come riferito dall’edizione odierna del “Il Mattino”, il club azzurro, in concomitanza dell’inizio della preparazione in Val di Sole, starebbe per lanciare la campagna abbonamenti. Nei prossimi giorni quindi verranno svelate tutte le info necessarie, come modalità di acquisto e prezzi. I tifosi quindi avranno la possibilità di abbonarsi nuovamente dopo lo stop forzato causa Covid. Tifosi Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Ci sarà un vero e proprio ritorno a quella tanto desiderata normalità ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 luglio 2022) La pre-season per ladelè ormai alle porte. Infatti, l’8 luglio prenderà il via il ritiro di Dimaro Folgarida degli azzurri: i ragazzi di mister Luciano Spalletti resteranno in Trentino-Alto Adige fino al 19 luglio. Come riferito dall’edizione odierna del “Il Mattino”, il club azzurro, in concomitanza dell’inizio della preparazione in Val di Sole, starebbe perla. Nei prossimi giorni quindi verranno svelate tutte le info necessarie, come modalità di acquisto e prezzi. I tifosi quindi avranno la possibilità di abbonarsi nuovamente dopo lo stop forzato causa Covid. Tifosi(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Ci sarà un vero e proprio ritorno a quella tanto desiderata normalità ...

