Copenaghen, attacco terroristico in un centro commerciale: ci sono morti (Di domenica 3 luglio 2022) A Copenhagen, in Danimarca , colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un grande centro commerciale, il 'Fields' . Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese, che ha ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) A Copenhagen, in Danimarca , colpi di arma da fuocostati esplosi in un grande, il 'Fields' . Ci sarebbero diverse vittime, secondo quanto riferito dalla polizia danese, che ha ...

Pubblicità

ilpost : C’è stato un attacco armato in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca: una persona è stata arrestata - scc68samu : RT @MMaXXprIIme: 'C’è stato un attacco armato in un centro commerciale di Copenaghen. Diverse persone sono state uccise: la polizia ha arre… - SaCharlieFlo : C'è stato un attacco armato in un centro commerciale di Copenaghen - Il Post - franser_real : Cosa sappiamo della sparatoria nel centro commerciale a Copenaghen - putino : La polizia danese NON può escludere che l’attacco di oggi dentro un centro commerciale di Copenaghen sia un atto di… -