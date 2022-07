Che affare per la Salernitana, idea in attacco: arriva in prestito dalla Roma (Di domenica 3 luglio 2022) Continua il lavoro del direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis nell’allestire una squadra pronta a lottare per la salvezza nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà, i granata sarebbero interessati al prestito di Felix Afena-Gyan della Roma. Dopo aver debuttato in Serie A nella passata stagione, siglando nella sua partita d’esordio contro il Genoa una doppietta, il ragazzo ghanese ha portato su di l’interesse di molti club. I giallorossi però lascerebbero partire l’ala in prestito vista la giovane età e l’ottimo con Josè Mourinho. Afena-Gyan Roma Salernitana Afena-Gyan, che ha un contratto con la società capitolina fino al 2025, potrebbe trovare lo spazio di cui ha bisogno per crescere proprio nella Salernitana, la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Continua il lavoro del direttore sportivo dellaMorgan De Sanctis nell’allestire una squadra pronta a lottare per la salvezza nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà, i granata sarebbero interessati aldi Felix Afena-Gyan della. Dopo aver debuttato in Serie A nella passata stagione, siglando nella sua partita d’esordio contro il Genoa una doppietta, il ragazzo ghanese ha portato su di l’interesse di molti club. I giallorossi però lascerebbero partire l’ala invista la giovane età e l’ottimo con Josè Mourinho. Afena-GyanAfena-Gyan, che ha un contratto con la società capitolina fino al 2025, potrebbe trovare lo spazio di cui ha bisogno per crescere proprio nella, la ...

