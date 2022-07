CdS – “Segna | ma peggiora le squadre”

(Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 00:16:37Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: “Cristiano Ronaldo? Ha fatto quello mi aspettavo:, mala squadra. Nessuna scelta romantica: questa richiesta di trasferimento ‘uccide’ il fatto che abbia scelto lo United rispetto al City per questione di cuore, al ritorno a Manchester di un anno fa“. Parole dure quelle di Jamie Carragher (oggi opinionista a Sky Sports Uk), che sul suo profilo Twitter non ha affatto risparmiato l’asso portoghese dopo la notizia fatta circolare dal Times relativa alla richiesta di essere ceduto avanzata ai Red Devils. Guarda il video Cristiano Ronaldo, con lo United è già finita? Carragher duro sull’ex Juve Cristiano Ronaldo al Manchester United: “mala squadra” L’ex difensore del ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

L'abbraccio di Verona nella serata di ieriuna 'tregua armata' tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, finalizzato alla campagna elettorale per le amministrative di Verona, uno dei capoluoghi dove si è consumata la frattura più evidente nel ...La Panoramica di Primavera 2022 sarà prova di Campionato Regionale Di Società () Fidal e Master ... che, dopo due anni di emergenza sanitaria,la ripartenza della città nel segno dei valori ... A Verona l'abbraccio di Lega e Fdi ma Cds rischia Carnevali, CdS: “Il prezzo di Frattesi non è assolutamente alto, ma…”. Con le dichiarazioni in atto di Carnevali, fa davvero capire che i giovani del Sassuolo ad oggi vengono davvero venduti con il ca ...Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono sicuri di un patto. Sono convinti che il centrale non andrà né al Milan né tanto meno alla Juventus, ...