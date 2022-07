Anche Alexa parla in corsivo (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante il modo di esprimersi in corsivo fosse già ampiamente utilizzato negli ultimi tempi dalla Gen Z e nonostante questo stesso modo di esprimersi sia entrato a far parte già da tempo del linguaggio delle canzoni scritte e interpretate dagli artisti di nuova generazione, a “esportarlo” verso un pubblico più adulto – a volte formato da veri e propri boomer – è stata Elisa Esposito, dopo un video su TikTok in cui dava lezioni di corsivo, invitando gli utenti a “duettare” insieme a lei. Una sorta di lesson number one che ha avuto un inaspettato boom. Tanto da conquistare Anche il mainstream: non c’è brand attivo sui social network che non abbia fatto un post o un video sul corsivo; e adesso . LEGGI Anche > Che senso ha invitare la “prof” di corsivo in radio per schernirla? ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante il modo di esprimersi infosse già ampiamente utilizzato negli ultimi tempi dalla Gen Z e nonostante questo stesso modo di esprimersi sia entrato a far parte già da tempo del linguaggio delle canzoni scritte e interpretate dagli artisti di nuova generazione, a “esportarlo” verso un pubblico più adulto – a volte formato da veri e propri boomer – è stata Elisa Esposito, dopo un video su TikTok in cui dava lezioni di, invitando gli utenti a “duettare” insieme a lei. Una sorta di lesson number one che ha avuto un inaspettato boom. Tanto da conquistareil mainstream: non c’è brand attivo sui social network che non abbia fatto un post o un video sul; e adesso . LEGGI> Che senso ha invitare la “prof” diin radio per schernirla? ...

