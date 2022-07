AEW | PAC difenderà l’All-Atlantic Title in uno show della RevPro | ecco l’avversario

(Di domenica 3 luglio 2022) A Forbidden Door, lo scorso 26 giugno, PAC ha conquistatolaurendosi così primo campione del nuovo titolo introdotto dalla AEW. “The Bastard” ha trionfato in un Fatal 4 Way Match che comprendeva anche Miro, Malakai Black e Clark Connors. Ora è stata annunciata la sua prima difesa titolata che si terrà il prossimo 10 luglio in Inghilterra in occasione di uno. Prima difesa titolata È stato annunciato il primo avversario del neo All-Champion PAC. Si tratta del starNJPW Shota Umino. Il match si terrà il prossimo 10 luglio in occasione di unoa Sheffield, Inghilterra. La sensazione è dunque quella che la nuova cintura ...

