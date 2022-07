Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Yoshida ai saluti: 'È stata un'esperienza fantastica, mi mancherete' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Yoshida ai saluti: 'È stata un'esperienza fantastica, mi mancherete' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Yoshida ai saluti: 'È stata un'esperienza fantastica, mi mancherete' - apetrazzuolo : SAMPDORIA - Yoshida ai saluti: 'È stata un'esperienza fantastica, mi mancherete' - napolimagazine : SAMPDORIA - Yoshida ai saluti: 'È stata un'esperienza fantastica, mi mancherete' -

Commenta per primo Il difensore giapponese Mayaha deciso di salutare i tifosi della Sampdoria attraverso il proprio profilo Twitter, dopo ... Èun'esperienza fantastica e un'avventura ...L'idea di Naokie del suo team èinfatti di offrire una soluzione che potesse rendere l'esperienza più facile in determinati aspetti, scelti però dagli utenti: una soluzione diversa da ...Yoshida ha deciso di non rinnovare il contratto che lo legava alla Sampdoria ed è uno degli svincolati di questo calciomercato ...Yoshida: «E’ stata un’esperienza fantastica, ma ora sono pronto per una nuova avventura». Le parole del difensore giapponese Maya Yoshida ha salutato sui social la Sampdoria dopo la fine del suo contr ...