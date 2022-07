Wimbledon 2022 | Nadal batte Sonego e va agli ottavi

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – RafaLorenzonel terzo turno del singolare maschile di. Lo spagnolo, numero 2 del tabellone, supera l’azzurro (27 del seeding) per 6-1, 6-2, 6-4 in 2h04?. Il match non ha storia nei primi 2 parziali e si accende solo nella terza frazione. Sul 4-4,subisce il break che consente adi allungare. L’iberico chiude al primo match point e vola, dove affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. L'articolo proviene da Italia Sera.

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - settalese : RT @tuttosport: #Wimbledon: fuori #Sonego, #Nadal vince e passa agli ottavi ?? - im_jordanv : #Wimbledon ?? | TOP PERFORMANCE Rafael Nadal ???? gioca la sua miglior partita in questa edizione di Wimbledon e sco… -

Sinner - Alcaraz: precedenti e orario tv Londra, 2 luglio- Se Rafa Nadal possiede il record di slam vinti un motivo ci sarà. Lo si è visto oggi nel terzo turno dial cospetto dell'azzurro Lorenzo Sonego , annichilito per tre set a zero. Lo ...N iente da fare per Lorenzo Sonego al terzo turno dei Championships di. Il 27enne tennista torinese, n. 54 del ranking mondiale e 27esima testa di serie del torneo, si è arreso allo spagnolo Rafael Nadal, n.4 al mondo e secondo nel seeding, con il punteggio di ...Lo spagnolo, apparso in forma crescente, ha così vinto in tre set la prima sfida con l'azzurro (6-1, 6-2, 6-4 in 2 ore e 3' di gioco) nel terzo turno di Wimbledon. Dopo aver tenuto il servizio nel suo ...Per la nona volta in carriera, Rafa giocherà gli ottavi di finale ai Championships: affronterà, come al Roland Garros, Botic Van de Zandschulp ...