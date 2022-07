Una storia fuori da ogni schema che profuma intensamente dell’amore di Dio (Di sabato 2 luglio 2022) La vita di questa religiosa speciale, nata con la sindrome di Down, mostra come l’opera di Dio non conosce confini, ma al contrario si presenta in coloro che meno se lo aspetterebbero con una forza davvero dirompente. Di fronte a quello che poteva sembrare un problema, infatti, lo Spirito Santo ha mostrato una soluzione del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 2 luglio 2022) La vita di questa religiosa speciale, nata con la sindrome di Down, mostra come l’opera di Dio non conosce confini, ma al contrario si presenta in coloro che meno se lo aspetterebbero con una forza davvero dirompente. Di fronte a quello che poteva sembrare un problema, infatti, lo Spirito Santo ha mostrato una soluzione del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Florenzi : Una storia così intensa, con un finale così speciale, non poteva non continuare! Grazie @acmilan...ancora insieme.… - RaiCultura : #2luglio 1897: Guglielmo Marconi riceve il brevetto per la sua invenzione che consente trasmissioni a distanza senz… - juventusfc : Fra i precedenti bianconeri negli States c'è una storia datata 2003 ?? Ve la ricordate? - CaterinaFranca1 : RT @imhelsbabe: adesso jess posta una storia e tagga campo dei fiori 100% #jeru - GianniSarli : @RaiNews Se al mondo i governanti di oggi prenderebbero spunto da #Gorbaciov sulla politica di armamento e di guerr… -