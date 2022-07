Totti: «Dybala è stato vicino alla Roma. C’è stata una chiacchierata, poi è svanito» (Di sabato 2 luglio 2022) A margine di un torneo di padel, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Ha svelato che c’è stato un momento in cui la Roma è stata vicina a prendere Paulo Dybala. «Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma. È stata una possibilità concreta, c’è stata una chiacchierata. Però non so cosa si sono detti». Quale colpo di mercato ti intriga di più? «Beh, il ritorno di Lukaku è già un grande colpo. Idem Pogba tornato alla Juve. Speriamo che le squadre di livello medio-alto riescano a fare qualche acquisto importante». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) A margine di un torneo di padel, Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Ha svelato che c’èun momento in cui lavicina a prendere Paulo. «Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed ècosì. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a. Èuna possibilità concreta, c’èuna. Però non so cosa si sono detti». Quale colpo di mercato ti intriga di più? «Beh, il ritorno di Lukaku è già un grande colpo. Idem Pogba tornatoJuve. Speriamo che le squadre di livello medio-alto riescano a fare qualche acquisto importante». L'articolo ilNapolista.

