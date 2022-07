Sonia Bruganelli, è finita con Paolo Bonolis. Lei scrive un post di fuoco contro di lui. Fan sotto choc (Di sabato 2 luglio 2022) Poche ore fa Sonia Bruganelli ha postato un tweet sul suo profilo che ha scatenato subito l’opinione pubblica facendo il giro sul web. Tutti si convincono sempre più che c’è aria di crisi con suo marito Paolo Bonolis e che non è la prima volta che la donna lanci una frecciatina molto pungente. Talvolta la Bruganelli si diverte proprio a scrivere messaggi enigmatici per destare sospetti o per vedere la reazione dei suoi followers. Sarà stato anche questa volta cosi? Scopriamolo insieme. Sonia Bruganelli, come lei stessa si definisce nella biografia del suo profilo instagram è “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, … ma solo un po’ imprenditrice”. E’ legata dal lontano 1997 a Paolo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 luglio 2022) Poche ore fahaato un tweet sul suo profilo che ha scatenato subito l’opinione pubblica facendo il giro sul web. Tutti si convincono sempre più che c’è aria di crisi con suo maritoe che non è la prima volta che la donna lanci una frecciatina molto pungente. Talvolta lasi diverte proprio are messaggi enigmatici per destare sospetti o per vedere la reazione dei suoi followers. Sarà stato anche questa volta cosi? Scopriamolo insieme., come lei stessa si definisce nella biografia del suo profilo instagram è “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, … ma solo un po’ imprenditrice”. E’ legata dal lontano 1997 a...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - Anast1Maddalena : RT @GuidoCordeschi: Ho letto che la Bruganelli ,che verrà riproposta come 'PIAGA' del prossimo Gf 7, si ispira alla frase ' molti nemici mo… - GuidoCordeschi : RT @GuidoCordeschi: Ho letto che la Bruganelli ,che verrà riproposta come 'PIAGA' del prossimo Gf 7, si ispira alla frase ' molti nemici mo… - GuidoCordeschi : Ho letto che la Bruganelli ,che verrà riproposta come 'PIAGA' del prossimo Gf 7, si ispira alla frase ' molti nemic… - infoitcultura : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? 'Gli amori finiscono' -