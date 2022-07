Mario Draghi ha già la data di scadenza. Tutto deciso: Feltri, "la maledizione" (Di sabato 2 luglio 2022) Cari lettori, non stupitevi se anche Mario Draghi non attraversa un momento felice, è pieno di problemi di vario genere, dalla guerra all'inflazione, al caro bollette tanto per citarne alcuni. Il punto è che l'Italia è difficilmente governabile e i cittadini non sono mai soddisfatti appieno di chi li guida. L'unico presidente del Consiglio che sia durato a lungo, perché sostenuto da molti voti, è stato Berlusconi, 5 anni di fila a Palazzo Chigi. Tutti coloro che lo hanno preceduto, o gli sono succeduti, hanno resistito molto meno, un paio di anni al massimo. Mi riferisco ovviamente alla storia della Repubblica. Neppure il primo presidente, il mitico De Gasperi, durò più di un biennio. Poi vennero Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli, Tambroni, Leone, Moro, Rumor, Colombo, Andreotti, Cossiga, Spadolini, Craxi, Goria, De Mita, Amato, Ciampi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Cari lettori, non stupitevi se anchenon attraversa un momento felice, è pieno di problemi di vario genere, dalla guerra all'inflazione, al caro bollette tanto per citarne alcuni. Il punto è che l'Italia è difficilmente governabile e i cittadini non sono mai soddisfatti appieno di chi li guida. L'unico presidente del Consiglio che sia durato a lungo, perché sostenuto da molti voti, è stato Berlusconi, 5 anni di fila a Palazzo Chigi. Tutti coloro che lo hanno preceduto, o gli sono succeduti, hanno resistito molto meno, un paio di anni al massimo. Mi riferisco ovviamente alla storia della Repubblica. Neppure il primo presidente, il mitico De Gasperi, durò più di un biennio. Poi vennero Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli, Tambroni, Leone, Moro, Rumor, Colombo, Andreotti, Cossiga, Spadolini, Craxi, Goria, De Mita, Amato, Ciampi, ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri n. 85 - Giorgiolaporta : Ve lo ricordate come ci veniva venduto Super Mario #Draghi un anno fa? Era il Messia: sondaggi che lo davano al 120… - ilfoglio_it : 'Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario', ha detto Mario Draghi al Foglio. 'Il populismo… - forlazizzu : RT @GIORGIOMALAVOL1: 'Se ti fai la doccia, scivoli, muori e fai morire anche i tuoi familiari'. Mario Draghi. - _torm3nto_ : RT @Adry_Giro: Mario #Draghi è innanzi tutto uno psicopatico, psicopatico in termine medico clinico. Un uomo a cui manca totalmente la perc… -