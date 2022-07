La Russia chiude il Nord Stream. Cingolani: “I prezzi aumenteranno. C’è il rischio di un inverno difficile” (Di sabato 2 luglio 2022) La Russia chiude il Nord Stream e l’Italia così come tutta l’Europa deve correre ai ripari. L’annuncio è arrivato dalla Russia mettendo in allarme l’Occidente. Secondo il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, gli italiano devono prepararsi a un inverno difficile. La Russia chiude il Nord Stream Nelle scorse settimane, Eni aveva comunicato che a fronte di una richiesta giornaliera di gas dalla Russia pari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom aveva fatto sapere di fornire solo il 50% di quanto richiesto. Tuttavia, i tagli non di gas dalla Russia non sono terminati. Gazprom ha infatti comunicato che dall’11 al 21 luglio 2022 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 luglio 2022) Laile l’Italia così come tutta l’Europa deve correre ai ripari. L’annuncio è arrivato dallamettendo in allarme l’Occidente. Secondo il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto, gli italiano devono prepararsi a un. LailNelle scorse settimane, Eni aveva comunicato che a fronte di una richiesta giornaliera di gas dallapari a circa 63 milioni di metri cubi, Gazprom aveva fatto sapere di fornire solo il 50% di quanto richiesto. Tuttavia, i tagli non di gas dallanon sono terminati. Gazprom ha infatti comunicato che dall’11 al 21 luglio 2022 ...

Pubblicità

VeraEsincera : RT @AndreaGiuricin: Ancora no ai #rigassificatori mentre la #Russia chiude parte del suo #gas. Proprio ora che servono e sono strategici. M… - FrancyP_ : RT @AndreaGiuricin: Ancora no ai #rigassificatori mentre la #Russia chiude parte del suo #gas. Proprio ora che servono e sono strategici. M… - lukesky95199961 : RT @AndreaGiuricin: Ancora no ai #rigassificatori mentre la #Russia chiude parte del suo #gas. Proprio ora che servono e sono strategici. M… - zazoomblog : Cingolani: Inverno difficile se la Russia chiude il gas Con lo stop di Nord Stream i prezzi aumenteranno -… - mummy53690440 : Guerra, la Russia chiude Nord Stream e a pagare saranno gli italiani. “I prezzi del gas aumenteranno' -