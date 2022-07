La maturità del monrealese Peppe Renda tra disabilità, difficoltà e gioie (Di sabato 2 luglio 2022) “Con l’impegno quotidiano e la perseveranza abbiamo raggiunto grandi obiettivi, gli stessi che prima sembravano inarrivabili. E adesso siamo arrivati anche a stappare una bottiglia per la fine di un percorso scolastico concluso a pieni voti. Sono emozionata ed orgogliosa di mio figlio e del lavoro che noi genitori abbiamo fatto durante tutta una vita”. A parlare è Daniela Segreto, mamma di tre ragazzi disabili di cui due autistici e uno audioleso e con una grave patologia cardiaca. Oggi Giuseppe Renda, chiamato da tutti affettuosamente “Peppe”, il suo figlio maggiore, ha ottenuto l’attestato per la fine del suo percorso di istruzione superiore all’Istituto Statale “Basile-D’Aleo”, che per i ragazzi normodotati corrisponde al Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Daniela ci ha mostrato orgogliosa le foto scattate subito dopo l’esame di Stato superato ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 2 luglio 2022) “Con l’impegno quotidiano e la perseveranza abbiamo raggiunto grandi obiettivi, gli stessi che prima sembravano inarrivabili. E adesso siamo arrivati anche a stappare una bottiglia per la fine di un percorso scolastico concluso a pieni voti. Sono emozionata ed orgogliosa di mio figlio e del lavoro che noi genitori abbiamo fatto durante tutta una vita”. A parlare è Daniela Segreto, mamma di tre ragazzi disabili di cui due autistici e uno audioleso e con una grave patologia cardiaca. Oggi Giuseppe, chiamato da tutti affettuosamente “”, il suo figlio maggiore, ha ottenuto l’attestato per la fine del suo percorso di istruzione superiore all’Istituto Statale “Basile-D’Aleo”, che per i ragazzi normodotati corrisponde al Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Daniela ci ha mostrato orgogliosa le foto scattate subito dopo l’esame di Stato superato ...

