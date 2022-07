Kilimangiaro Estate | mete | ospiti e temi di domenica 3 luglio 2022

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 luglio 2022) La nuova puntata diandrà in onda lunedì 3come sempre nella prima serata di Rai 3. Lo show condotto da Camila Raznovich tornerà dunque con un nuovo appuntamento ricco di nuovie soprattutto con tante nuoveda esplorare in giro per il mondo. Scopriamo dunque chi saranno i volti noti ad arrivare nello studio del programma della televisione di stato e vediamo quali saranno i luoghi che saranno esplorati nella puntata in onda a partire dalle ore 21:20.: glidiL'appuntamento diin onda...