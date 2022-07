F1 | risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2022 | uno-due RedBull | Leclerc in terza posizione

(Di sabato 2 luglio 2022) Si è da poco conclusa lasessione di prove libere di Formula 1, valide per ilPremio di, nel segno della: Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo, chiudendo il giro in 1:27.901, l’unico ad aver realizzato due giri al di sotto dell’1:28. Alle sue spalle Sergio Perez e Charles, probabilmente saranno loro tre a contendersi la pole position a partire dalle ore 16:00. Occhio però anche alle Mercedes e a Carlos Sainz. Di seguito, icompleti e ladelle FP3 delPremio didi F1 in quel di Silverstone. F1, GP...

Pubblicità

FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL3 di Silverstone: uno strepitoso Verstappen dà quattro decimi a Perez e Leclerc. Sainz di… - sportface2016 : #F1, risultati e classifica prove libere 3 #BritishGP #Silverstone: #Verstappen il più veloce, 3° #Leclerc - alicesenza : Torneo letterario Robinson dedicato alla narrativa italiana: i risultati del primo turno e la classifica provvisori… - sportli26181512 : Formula 3, Hadjar vince la Sprint Race. Sul podio anche Martins e Ushijima: Secondo successo stagionale di Hadjar c… - sportface2016 : #FormulaE, griglia di partenza #EPrixMarrakech: risultati e classifica qualifiche, #DaCosta in pole -

... Toscana - Veneto 1 - 3 (23 - 25, 22 - 25, 25 - 21, 20 - 25) Femminile: Lombardia - Piemonte 3 - 0 (25 - 20, 25 - 23, 25 - 16) Per tutti iclicca QUImaschile: 1. Veneto 2. ...... con l'obiettivo di mantenere l'altain Campionato, di entrare nella Final Four in Coppa Italia, e di consolidare iin Europa . Dopo gli ingaggi dell'esplosivo americano Johnny ...Si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere di Formula 1, valide per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, nel segno della RedBull: Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo, chi ..."Duttile tatticamente, può agire sia da play che mezzala: specialista dei calci piazzati, abbina visione di gioco e tecnica”, sottolinea il Cagliari Calcio nella sua scheda ad accompagnare l’annuncio ...