‘Di là dai pini e tra le statue’ – PODCAST: episodio 1, Luca Potenza (Di sabato 2 luglio 2022) Primo appuntamento con il PODCAST ‘Di là dai pini e tra le statue’, prodotto da Sportface.it e Spaziotennis.com. Il progetto, realizzato da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli (copertina di Claudia Morini, sigla e musiche originali di Luca Bellanova), ha lo scopo raccontare storie di tennis, di sport e di vita. Il protagonista dell’episodio 1 è Luca Potenza, tennista italiano classe 2000 in grande ascesa. Dalla sua infanzia in Sicilia (è nato a Licata), fino ai primi passi nel professionismo a livello Future e Challenger: ecco qui la sua storia. SPOTIFY SPREAKER SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Primo appuntamento con il‘Di là daie tra le, prodotto da Sportface.it e Spaziotennis.com. Il progetto, realizzato da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli (copertina di Claudia Morini, sigla e musiche originali diBellanova), ha lo scopo raccontare storie di tennis, di sport e di vita. Il protagonista dell’1 è, tennista italiano classe 2000 in grande ascesa. Dalla sua infanzia in Sicilia (è nato a Licata), fino ai primi passi nel professionismo a livello Future e Challenger: ecco qui la sua storia. SPOTIFY SPREAKER SportFace.

