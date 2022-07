Caputo | a quasi 35 anni si diploma in ragioneria - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di sabato 2 luglio 2022) L'esultanza diBari, 2 luglio 2022 - Gli esami non finiscono mai. E nel caso di Ciccio, non hanno nemmeno età. A35, l'attaccante della Sampdoria ha conseguito in quel di ...

Bari, 2 luglio 2022 - Gli esami non finiscono mai. E nel caso di Ciccio Caputo, non hanno nemmeno età. A 35 anni, l'attaccante della Sampdoria ha conseguito in quel di Bari la maturità, sottoponendosi in giornata presso l'istituto tecnico parificato Alessandro Volta di Bari. L'attaccante della Sampdoria ha sostenuto la prova orale dell'esame di maturità: "Affrontare la commissione è stato più difficile rispetto a quando mi ritrovo davanti a un portiere". Ciccio Caputo si è diplomato in ragioneria, indirizzo amministrazione, finanza e marketing.