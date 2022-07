AEW | Adam Cole sarebbe alle prese con una commozione cerebrale piuttosto seria

(Di sabato 2 luglio 2022) Non è un periodo fortunato per la AEW sotto il profilo degli infortuni. Diversi wrestler sono fermi per infortunio e tra questi anche. A Forbidden Door ha lottato in un 4 Way Match contro Jay White, Kazuchika Okada ePage con in palio l’IWGP World Heavyweight Title. Proprio durante il matchha subito unache sta destando preoccupazione. L’infortunio, infatti,serio. Fermo a lungo?, leader della Undisputed Elite, si è infortunato durante Forbidden Door riportando una. La cosa non è passata inosservata agli occhi dei fan. Quando Jay White lo ha schienato per il pin vincente, ...

Jay White schieneCole e si conferma campione. Un finale alquanto confusionario dovuto al presunto infortunio di Cole, che ha riportato una commozione cerebrale.