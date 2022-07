Verona, visite mediche in corso per Djuric (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Verona sta per perfezionare il secondo colpo in attacco: dopo Piccoli, le visite mediche per Milan Djuric L’Hellas Verona sta per perfezionare il secondo acquisto in attacco. Milan Djuric sta effettuando le visite mediche in questo momento per poi firmare il contratto per i prossimi tre anni con gli scaligeri. Dopo Piccoli, dunque, altro colpo offensivo per Cioffi. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilsta per perfezionare il secondo colpo in attacco: dopo Piccoli, leper MilanL’Hellassta per perfezionare il secondo acquisto in attacco. Milansta effettuando lein questo momento per poi firmare il contratto per i prossimi tre anni con gli scaligeri. Dopo Piccoli, dunque, altro colpo offensivo per Cioffi. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Djuric al #Verona, visite domani ? - CalcioNews24 : Visite mediche in corso per #Djuric con il #Verona ?? - DiMarzio : #Calciomercato | In corso le visite mediche di Milan #Djuric, prossimo al trasferimento al @HellasVeronaFC ???? - ansacalciosport : Atalanta: Piccoli in prestito al Verona. Il giocatore ha già svolto le visite mediche | #ANSA - calciomercatogp : Visite mediche in corso per Djuric con il Verona! #djuric #hellasverona #verona #calciomercato #calciomercatogp -